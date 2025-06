La FIFA ha reso nota l'intera squadra arbitrale che affiancherà il brasiliano Wilton Sampaio per Monterrey-Inter, prima partita del girone E del Mondiale per Club in programma nella notte tra martedì e mercoledì a Los Angeles. L'uruguayno Gustavo Tejera sarà il quarto ufficiale mentre in sala VAR ci sarà invece il colombiano Nicolas Gallo, che sarà assistito dal cileno Juan Lara e dallo spagnolo Alejandro Hernandez.

