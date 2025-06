La FIFA ha reso noti gli orari in cui andranno in scena le conferenze stampa della vigilia di Monterrey-Inter, gara valida per prima giornata del girone E del Mondiale per Club 2025. Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti, al Rose Bowl di Pasadena, Los Angeles, oggi, alle 16.15 locali, ovvero l'una e un quarto di notte in Italia. Domenec Torrent, tecnico dei messicani, invece, si presenterà in sala stampa alle 13.30 locali, quindi alle dieci e mezza di sera da noi.