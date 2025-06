Anche Frank McCourt, proprietario dell'Olympique Marsiglia, accoglie Alessandro Antonello ufficializzato quest'oggi come nuovo direttore generale del club transalpino, spiegando quello che sarà il ruolo dell'ex dirigente dell'Inter per i Phocéens: "Guiderà la strategia di aumento e diversificazione dei ricavi, garantirà che il potenziale del Vélodrome Orange sia pienamente sfruttato, accelererà la trasformazione digitale del club e rafforzerà l'influenza internazionale del marchio OM, in un approccio di gestione sostenibile e responsabile. In stretto coordinamento con i team dirigenziali, svolgerà un ruolo centrale nell'attuazione del progetto di crescita e buona gestione guidato dal proprietario e dalla presidenza del club".