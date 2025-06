Dopo l'Inter, è toccato all'Atletico Madrid assaggiare ieri la furia del Paris Saint-Germain, che ha debuttato nel Mondiale per Club infliggendo ai Colchoneros un rotondo 4-0 al Rose Bowl di Pasadena. Risultato che il capitano della squadra spagnola Koke analizza così ai microfoni di Cadena COPE: "Penso che la sconfitta per 4-0 sia stata una punizione eccessiva. La squadra ha iniziato bene la partita, ma il PSG ci ha dominato. Abbiamo avuto un'occasione con Antoine Griezmann dalla quale è nato poi il 2-0, e questo ci ha penalizzato molto. Ci abbiamo provato nella ripresa, abbiamo segnato, ma il gol è stato annullato. E poi, con l'espulsione, tutto è diventato più difficile".

Koke, però, non ha potuto non riconoscere la superiorità della squadra di Luis Enrique: "Hanno un livello alto, giocano tutti allo stesso modo e hanno studiato tutto. Ecco perché sono campioni d'Europa. Il PSG è una grande squadra. Ora noi dobbiamo sfruttare ogni opportunità e ne abbiamo due per accedere alla fase a eliminazione diretta. Non possiamo mollare ora".