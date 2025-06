L'Inter riscatterà Nicola Zalewski dopo il prestito di questa stagione: il quotidiano Il Romanista conferma che la cifra che verrà versata nelle casse giallorosse sarà di 6,3 milioni di euro. L'ufficialità dell'operazione arriverà tra il 22 e il 24 giugno, la nuova finestra di mercato dedicata a riscatti e contro-riscatti (prima il termine era fissato al 18 giugno).

