Raggiunto da Sky Sport dopo il sorteggio di Montecarlo, Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager della Juventus, commenta l'esito dell'urna e non solo: "Un girone affascinante con sfide affascinanti, sarà un girone tirato fino all'ultimo. Ci sono partite difficili soprattutto in trasferta, col Manchester City in casa. La sensazione è che ci sarà una classifica corta, quindi i gol faranno la differenza. Ce la giocheremo fino alla fine e ci faremo trovare pronti".

Sul positivo avvio in campionato: "La mia sensazione è buona, alcuni giocatori sono arrivati a stagione iniziata e ci vorrà tempo per farli entrare nei meccanismi per fargli conoscere il modo di lavorare. Siamo partiti bene e siamo contenti, ma la stagione è lunga e sarà importante tutta la rosa, tutti i giocatori. Piano piano vedremo tutti all'opera, la cosa più bella è aver visto i nostri giovani esordire in prima squadra con grande successo in termini di prestazione e di gol. C'è grande fiducia, sarà un'annata lunga e difficile ma la rosa è attrezzata per affrontare tutto".