A margine della vittoria della sua Juve contro il Rijeka in amichevole, Massimiliano Allegri si è soffermato con i giornalisti di Sky Sport proiettando il suo sguardo al 2023, l'anno in cui i bianconeri dovranno essere protagonisti in tutte le competizioni, campionato compreso: "L'obiettivo è rimanere nei primi quattro posti e cercare di avvicinare il Napoli, anche se sta andando molto forte", le parole del tecnico toscano.