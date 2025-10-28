Intervenuto nella sala stampa del Via del Mare, Eljif Elmas commenta a caldo il successo del Napoli sul Lecce facendo anche riferimento alla vittoria di qualche giorno fa sull'Inter: "È stata una partita difficile - dice il macedone -. Siamo arrivati consapevoli che sarebbe stata una battaglia. Dopo la vittoria con l'Inter era importante dare continuità e portare a casa i tre punti. Sono felicissimo, ho trascorso cinque anni bellissimi. Lavorare con Conte è speciale, sto facendo il mio lavoro e cerco di aiutare il Napoli".