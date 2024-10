Con un gol per tempo, l'Atalanta espugna il Penzo e aggancia Lazio e Udinese a quota 13 in classifica. Finisce con due gol al passivo la prima da titolare di Filip Stankovic con la squadra di Eusebio Di Francesco: dopo il vantaggio di Mario Pasalic dopo sette minuti, la Dea fissa il punteggio ad inizio ripresa con la rete di Mateo Retegui che al 47esimo punisce un errore di Antonio Candela infilando il portiere serbo con un delizioso pallonetto. Il Venezia prova a reagire grazie anche ad un generosissimo Gaetano Pio Oristanio, ma deve incassare la terza sconfitta consecutiva.

Terzo successo nelle ultime quattro partite per la Fiorentina di Raffaele Palladino che schianta il Lecce al Via del Mare con un roboante 6-0: Andrea Colpani trova i suoi primi due gol con la maglia viola, ad emularlo ci pensa Danilo Cataldi, poi Lucas Beltran e Fabiano Parisi arrotondano il risultato annichilendo i salentini rimasti in dieci a fine primo tempo per il rosso diretto ad Antonino Gallo. A macchiare la giornata di grazia dei gigliati, l'infortunio che ha messo fuori gioco Albert Gudmundsson.