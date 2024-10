"Non posso rimproverare nulla ai ragazzi per quello che hanno messo. Incontravamo una squadra che nelle ultime partite hanno fatto 17 gol e noi non abbiamo concesso. Gli episodi hanno deciso tutto". È un Alberto Gilardino amaro quello che si presenta in conferenza stampa dopo il ko del suo Genoa contro la Lazio.

Durante la chiacchierata con i giornalisti, il tecnico del Grifone trova il tempo di parlare anche di Mario Balotelli e del problema dei numerosi infortuni: "Mario è arrivato con grande motivazione e convinzione di dare un contributo allo spogliatoio. Lo conosco, è un ragazzo che va tutelato e messo nelle condizioni di star bene. Valuterò giorno dopo giorno, ora dopo ora per Parma. Se sarà possibile verrà a Parma, sennò valuterò per il Como. Gli infortuni? Chi ho fuori ha giocato otto undicesimi delle gare dall'Inter al Monza. Se giochiamo con questo temperamento a Parma sarà fondamentale. Abbiamo poco tempo per smaltire le scorie negative e prepararci alla sfida di Parma".