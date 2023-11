Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa, concentrandosi su Shpendi: "È rientrato a pieno servizio questa settimana. Il ragazzo a me piace molto, ha fatto ottime impressioni contro l'Inter. Poteva essere più fortunato, ma è di sicuro affidamento. Ha un sorriso accattivante e fa con tutto con gioia, a me questo piace".