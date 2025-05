Sulla permanenza, con rinnovo e adeguamento di contratto, di Antonio Conte al Napoli si è espresso anche Gaetano Manfredi, primi cittadino partenopeo. Questo il post pubblicato attraverso il proprio account Instagram con tanto di foto assieme al tecnico pugliese:

"Abbiamo lavorato tanto per convincerlo, mostrandogli il sostegno della città e delle istituzioni. Ringrazio Antonio Conte per aver scelto di restare, e il presidente De Laurentiis per aver reso possibile tutto questo. Lo scudetto di Napoli va vinto ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Questo è il nostro momento".