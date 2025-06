Rispondendo ai cronisti che lo hanno intercettato a margine a margine dell'evento sulla lotta contro il bullismo andato in scena all'Olimpico, Claudio Lotito ha spiegato così i motivi della separazione dopo appena una stagione tra Marco Baroni e la Lazio: "Non è che non ha funzionato qualcosa - la premessa del presidente dei biancocelesti -. Anzitutto, io non ho esonerato Baroni. Io non sono abituato a misurare le persone in base ai risultati, ma per la tenuta psicologica in un contesto specifico. Il mister ha fatto una scelta perché ha capito che sono venute meno alcune aspettative che evidentemente aveva previsto. Penso che anche la piazza avesse assaporato alcune possibilità. Ma non è un problema solo della Lazio, se andate a vedere le altre squadre del Nord mi pare che alla fine non abbiano vinto nulla. Il calcio purtroppo è anche questo, è legato a fattori imponderabili e a tante variabili non prevedibili. All’andata eravamo primi in Europa League, poi ci siamo persi per strada”.