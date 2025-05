Adesso sembrano non esserci più così tanti dubbi: Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. Ad assicurarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso i propri social:

"La Roma ha concordato un accordo triennale con Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. Gasperini lascia l'Atalanta dopo 9 anni, come previsto, e si unisce al progetto AS Roma”, le sue parole.