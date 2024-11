Una rivalità storica, che per la prima volta si è consumata in Serie A: Como e Monza aprono il programma del sabato della 14esima giornata di Serie A, dando vita ad un match decisamente divertente che si conclude con le squadre che si spartiscono la posta. Finisce 1-1 al Sinigaglia, coi lariani di Cesc Fabregas che aprono le marcature con il guizzo di testa di Yannik Englehardt al 36esimo salvo poi venire riacciuffati dai brianzoli di Alessandro Nesta grazie al rigore trasformato da Gianluca Caprari al 58esimo.

Proprio a pochi istanti dal gong, prima Milan Djuric si divora l'occasione per il 2-1 biancorosso pizzicando il palo, poi Andrea Belotti arriva sul cross di Simone Verdi trovando un colpo di testa che finisce fuori di un soffio. Un pari che non soddisfa nessuno alla fine, visto che le due squadre non si schiodano dalle zone roventi della classifica.