Finisce in parità e a reti inviolate Cremonese-Verona. Nel finale di gara annullato per fuorigioco il gol siglato dagli ospiti in acrobazia da Giovane.

Un punto per la squadra di Nicola, a quota 23 punti in classifica, e per la squadra di Zanetti, ultima a quota 14 punti con il Pisa. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 19 gennaio 2026 alle 20:31
Autore: Raffaele Caruso
