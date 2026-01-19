Impegnato domani contro il Napoli, l'allenatore del Copenhagen, Jacob Neestrup ha presentato la sfida di Champions League contro la squadra di Antonio Conte in conferenza stampa. "Domani giochiamo e possiamo vincere contro una grande squadra con un ottimo allenatore, ma abbiamo una possibilità: due anni fa guadagnammo sette punti e siamo in una situazione per andare avanti in Champions. Noi abbiamo un lavoro da perseguire" ha detto il tecnico danese che poi ha preferito non intrigarsi dei problemi di infortuni ai quali dovrà fare fronte il tecnico salentino.

Problemi del Napoli?

"A quelli deve pensarci il suo allenatore, le assenze fanno parte del gioco".

Sugli infortuni. Vantaggio per voi?

"È difficile dirlo, perché quando giochi con continuità resti in condizione. Il Napoli ha offerto buone prestazioni ed è una squadra che gioca con grande intensità. Per noi, invece, le due settimane di pausa sono state utili dopo un periodo complicato. Arriviamo da due amichevoli e siamo soddisfatti, ma non sono paragonabili a una gara di Champions League. A Conte mancano nove giocatori? Capisco la domanda, ma ogni allenatore vorrebbe sempre avere i migliori a disposizione. Comprendo la frustrazione quando mancano calciatori importanti come succede al Napoli, ma anche il Copenhagen è nella stessa situazione, con diversi giocatori fuori da mesi. Fa parte del calcio".

Il Napoli ha perso tutte le trasferte di Champions.

"Lo stadio pieno ci dà sempre una grande spinta, sappiamo cosa possiamo fare qui a Copenaghen. Ma non conta quello che è successo prima: dobbiamo fare risultato contro una grande squadra, ricca di grandi giocatori".

Serie A?

"Le prime sei sono sempre squadre di altissimo livello, con calciatori importanti".