Match winner contro l'Hellas Verona grazie a un gol e un assist, il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian parla così al termine della vittoria che ha lanciato i felsinei ancora al quarto posto in classifica: "In casa o fuori l'importante è dare il massimo - ha esordito a DAZN -. A me tocca mettermi a disposizione. Devo dire che è stato fantastico festeggiare sotto la curva, è bello condividere questi momenti con loro e ringrazio anche quelli che ci seguono in trasferta. Siamo noi ad applaudire loro, è stato bello avvertire la soddisfazione della gente.

La mia crescita? Sto cercando di crescere allenamento dopo allenamento e di aiutare i compagni seguendo i dettami dell'allenatore. Sono d'accordo quando si dice che non dobbiamo guardare la classifica, è prematuro. Tuttavia siamo consapevoli che la prossima partita contro l'Atalanta possa essere fondamentale. Ora godiamoci questo momento, da domani penseremo al prossimo turno".