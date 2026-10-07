Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato a DAZN della primissima porzione di campionato della propria squadra: "Udine è la partita che mi ha lasciato maggiormente soddisfatto, dal punto di vista della mentalità. C'è stata tenacia e spirito di una squadra che non aveva 9 punti in classifica. Tranne la partita con l'Inter in cui abbiamo avuto un atteggiamento con baricentro più alto contro avversari importanti, rischiando tantissimo, nelle altre partite mi ha sempre convinto la squadra".