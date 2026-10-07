Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato a DAZN della primissima porzione di campionato della propria squadra: "Udine è la partita che mi ha lasciato maggiormente soddisfatto, dal punto di vista della mentalità. C'è stata tenacia e spirito di una squadra che non aveva 9 punti in classifica. Tranne la partita con l'Inter in cui abbiamo avuto un atteggiamento con baricentro più alto contro avversari importanti, rischiando tantissimo, nelle altre partite mi ha sempre convinto la squadra".

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 23:38
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione