Successo di misura per il Monza che prosegue nel suo ottimo campionato. La formazione brianzola ha piegato per 1-0 in casa il Genoa grazie a una rete realizzata all'83' da Dany Mota, giocatore subentrato in avvio di ripresa al posto di Valentin Carboni. Tre punti fondamentali per la formazione di Raffaele Palladino, mentre arriva il terzo ko nelle ultime tre partite per il Grifone di Alberto Gilardino.