Adesso è ufficiale: Samuel Umtiti è un nuovo giocatore del Lecce. A comunicare il trasferimento del francese in Salento è il Barcellona attraverso un comunicato sul proprio sito: "FC Barcelona e Unione Sportiva Lecce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Samuel Umtiti fino al 30 giugno 2023. Non c'è alcuna opzione di acquisto".