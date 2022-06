Dopo Toni Rudiger, annunciato otto giorni fa come nuovo giocatore del Real Madrid, il Chelsea perde un altro pezzo della sua difesa: si tratta di Andreas Christensen, che si separa dai Blues a zero al pari dell'ex compagno tedesco dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza. "Il Chelsea Football Club ringrazia Andreas per il suo contributo al nostro successo nell'ultimo decennio e gli augura ogni bene per la sua futura carriera", il messaggio del club londinese al difensore danese contenuto nel comunicato ufficiale.