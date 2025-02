Come fatto in estate al momento dell'infortunio di Gianluca Scamacca, che torna a disposizione di Gian Piero Gasperini quest'oggi per la sfida contro il Torino dopo essere stato rimpiazzato, in maniera si può dire egregia, da Mateo Retegui, l'Atalanta reagisce all'infortunio di Ademola Lookman chiudendo un altro colpo secco sul mercato: è ufficiale l'arrivo a titolo definitivo di Daniel Maldini dal Monza.

Ne danno notizia sia il club brianzolo in una nota dove ricorda come il figlio d'arte, che ha giocato 32 partite segnando 7 reti con i biancorossi, ha conquistato la prima convocazione ufficiale con la Nazionale maggiore italiana, diventando lo scorso 14 ottobre il secondo giocatore nella storia del Club a esordire in azzurro: sia gli orobici che rivolgono il più caloroso benvenuto a Daniel, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra.