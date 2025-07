Al termine della partita di ieri sera che ha sancito la fine della corsa dell'Inter al Mondiale del Club, Luis Henrique spende parole di elogio verso il Fluminense, che ieri ha centrato il traguardo dei quarti di finale della competizione. Intervistato da CazeTV dopo la partita di Charlotte, l'ex Olympique Marsiglia spiega che forse la sua squadra è stata colta di sorpresa dall'atteggiamento della squadra verdegranata: "Penso che noi brasiliani sapessimo quanto sarebbe stata difficile la partita, forse gli europei non lo avevano previsto. Forse siamo scesi in campo pensando che la partita non avrebbe avuto tutta quella intensità e ora dobbiamo tornare più forti per la prossima stagione".

Anche Luis Henrique non ha voluto usare il caldo intenso di Charlotte, nella Carolina del Nord, come causa principale dell'eliminazione, preferendo porre l'accento sulla grande forza di volontà dei giocatori di Renato Portaluppi: "Non credo che ci sia stata una mancanza di preavviso, ma credo che siamo rimasti sorpresi dalla qualità della squadra del Fluminense e dalla qualità del calcio brasiliano. Non si può usare il caldo come scusa, perché entrambe le squadre provavano la stessa cosa. C'era più voglia da una parte che dall'altra, alziamo la testa e pensiamo a cosa abbiamo sbagliato e torniamo forti per la stagione", ha analizzato.