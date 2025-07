Si svolgerà in due giorni l'iter propedeutico all'ufficialità dell'arrivo di Ange-Yoan Bonny all'Inter. Quest'oggi, il giocatore francese è andato in sede in Viale della Liberazione per completare i contenuti social previsti per ogni nuovo giocatore, ma, secondo quanto riferito da Sky Sport, la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni arriverà nella giornata di domani, aspettando il rientro dei dirigenti interisti dagli Stati Uniti dopo il Mondiale per Club.