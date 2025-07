L'Inter non ha ancora ricevuto nessuna offerta per Hakan Calhanoglu e il centrocampista non ha ancora chiesto la cessione al club nerazzurro. Al momento, nonostante le vicende delle ultime ore e le voci sul Galatasaray, è questo lo stato delle cose. Lo riporta Sky Sport. L'emittente aggiunge poi che il club nerazzurro segue Nicolò Rovella e Ederson dell'Atalanta: si tratta di "interessamenti tecnici e non di trattative iniziate", viene però precisato.