Nelle pagelle di Tuttosport, i primi a finire sul banco degli imputati sono gli interpreti della difesa dell'Inter. Voto 4 a Sommer, protagonista di un pomeriggio horror nonostante una gran parata su Arias. Poco meglio (5) per Darmian: non si capisce col proprio portiere sull'1-0. Malissimo anche De Vrij, 4,5 dopo aver perso il contrasto che fa partire l'1-0, ma l'olandese commette anche altri errori. Non bene nemmeno Bastoni, 5: ne azzecca poche. E c'è un 5,5 anche per il subentrato Carlos Augusto, che spreca una grande opportunità nel finale.

A centrocampo 5 a Dumfries, non salta un uomo e non mette un pallone in mezzo. Sufficiente (6) Luis Henrique: vivace. Stesso voto anche per Barella che recupera tanti palloni e mette in porta Dimarco e Thuram. Voto 5 per Asllani, zero guizzi e zero idee, e per Mkhitaryan, che perde tantissimi palloni. Dalla panchina 7 a Sucic (dà idee) e Carboni (positivo). Sulla fascia sinistra 6 a Dimarco, il più pericoloso.

Davanti 4 a Thuram che floppa alla grande, 6 a Lautaro che si riprende nel finale creando due grandi chance. Voto 5 a Chivu: per gran parte del match l'Inter non è stata in campo.

Dalla parte opposta 7 a Ignacio e Cano, 6,5 a Fabio, Thiago Silva, Bernal, Hercules, Renè e Arias. Male l'arbitro Bastos Cisneros: 5 in pagella, sempre posizionato male.