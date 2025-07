Il Bayern Monaco certifica il passaggio a titolo definitivo del portiere islandese Cecilia Ran Runarsdottir all'Inter, dopo il prestito dello scorso anno. Arrivata in Germania in prestito dall'Everton nel gennaio 2022, per poi essere ingaggiata a titolo definitivo nel luglio dello stesso anno, Runarsdottir ha vinto il campionato tedesco sia nel 2023 che nel 2024. La scorsa stagione, Runarsdottir si è affermata come la numero uno dell'Inter e si è qualificata per la prima volta alla UEFA Women's Champions League, classificandosi seconda in classifica.

Nel comunicato di congedo, il ringraziamento: "Grazie per il tuo impegno nei confronti dell'FC Bayern, cara Cecilía, e ti auguro il meglio per il tuo futuro!".