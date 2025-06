Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, è uno dei nomi più chiacchierati del momento nelle stanze del calciomercato. Sul centrale dei ducali c'è l'interessamento dell'Inter che, come riferisce Sky Sport, potrebbe mettere sul piatto dell'offerta al Parma anche un giocatore della Primavera (come Lavelli o Berenbruch) per convincere la dirigenza gialloblu.