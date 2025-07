Intervistato da Lazio Style Channel, l'ex difensore Fernando Couto è tornato a parlare sull'infortunio di Ronaldo il fenomeno durante quel Lazio-Inter di Coppa Italia del lontano 12 aprile 2000: "Il giocatore più forte con cui ho giocato era Ronaldo, abbiamo giocato insieme a Barcellona. L'ho visto allenarsi con me e ho visto la sua forza, la sua capacità" ha premesso ricordando con emozione Ronie, prima di parlare del crack al ginocchio che cambiò probabilmente per sempre la sua carriera.

"Uno dei giorni più brutti con la Lazio è stato quando lui torna dall'infortunio all'Olimpico, si punta davanti a me e si rompe il ginocchio. Ricordo il rumore del ginocchio - ha raccontato -. Non riuscivo ad avvicinarmi a lui, ma mi sono accorto subito che si era fatto male. Era davanti a me, lui mi stava cercando dribblare. Non ho avuto il coraggio di andare, come ha fatto Simeone. Quello è stato un momento molto triste, ricordo il silenzio dei tifosi, la partita dopo quell'infortunio è finita e nessuno ha più giocato".