Conclusa l'annata al Perugia, per Luca Di Maggio, centrocampista prodotto del vivaio dell'Inter, la prossima stagione potrebbe essere quella del nuovo step in Serie B. Secondo Mondoprimavera.com, infatti, tre squadre della cadetteria si sono messe in fila per provare a chiedere il prestito al club nerazzurro: si tratta di Monza, Padova e Carrarese.

Sulle sue tracce ci sarebbero anche due società di Serie C come il neopromosso Livorno e il Perugia, che lo vorrebbe trattenere per un altro anno. Infine non è da escludere Di Maggio possa restare all’Inter ed essere aggregato alla formazione U23.