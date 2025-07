Come previsto dopo le notizie dei giorni scorsi, è arrivata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 96 intitolato 'Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché’ ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport', che modifica il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021.

Quello che spicca maggiormente è la variazione della durata massima dei contratti di lavoro subordinati sportivi. Se il testo precedente indicava in massimo 5 anni il legame professionale tra società e atleti, con il nuovo Decreto, "all’articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola 'cinque', è sostituita dalla seguente 'otto' ". In parole semplici da oggi gli sportivi potranno firmare contratti della durata massima di 8 anni, anche se va specificato che il Decreto Legge ha efficacia provvisoria e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la perdita di efficacia retroattiva.

Va altresì ricordato che il provvedimento non avrà effetto sugli ammortamenti in ambito Federale e il costo dei cartellini, come indicato dalla UEFA, continuerà a essere spalmato in non più di 5 anni.