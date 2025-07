Malissimo l'Inter. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, il voto più alto è per Barella (6,5): "L’unico a crederci, anche quando i compagni sembrano in vacanza. Due grandi lanci, prima per Mkhitaryan poi per Thuram. Cala nel finale, ma non è sulle sue spalle la responsabilità di questo ko".

Il centrocampista è l'unico titolare non bocciato. Male Sommer, Asllani e Dimarco (5,5); molto male Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries e Mkhitaryan (5).

Pessimo Thuram (4): "Non era in condizione di giocare, la prestazione è la conseguenza. Non una giocata utile, mai un appoggio, mai un allungo, in linea con un 2025 non positivo".

Lautaro non si arrende (5,5): "A lungo vicino a Thuram come livello di prestazione. Ma poi tira fuori l’orgoglio, va vicino al gol due volte: con Monterrey e Urawa era riuscito a raddrizzare la baracca, stavolta no".

Si salvano, invece, tutti i subentrati (6 per Luis Henrique, Carboni, Sucic e Seba Esposito), ad eccezione di Carlos Augusto (5).

Chivu 5: "La “versione migliore” dell’Inter non è sufficiente per andare avanti. Forse un errore non affidarsi di più ai giovani, leggi Sucic ed Esposito. Interessante il cambio al 4-4-2 nella ripresa".