Un'Inter scarica finisce, un po' a sorpresa come scrive Tuttosport, il suo Mondiale per club. Sconfitta 2-0 dal Fluminense, al termine di una partita dal punteggio pesante per quel che l'Inter produce nell'ultimo terzo di gara, ma ad essere punita è una prestazione non buona, che conferma un momento in cui i nerazzurri sembrano senza energie. Momento, però, che dura da maggio... L'unico aspetto positivo, forse, è che si salverà parte della preparazione a fine luglio: Chivu potrà impostare meglio la nuova stagione.

Nel corso della sfida i nerazzurri hanno patito certamente più dei brasiliani i 40 gradi di Charlotte e il terreno di gioco che non faceva ribmalzare il pallone. I nerazzurri hanno sì costruito tanto nella ripresa, ma avevano anche rischiato più volte di andare sotto 2-0. Ha sbagliato occasioni con De Vrij, Lautaro (anche un palo), Carlos Augusto, ma quando ci si attendeva l'ultimo assalto è stata trafitta da Hercules prima di cogliere un'altra traversa, conferma di una giornata storta. La squadra, si legge, ha bisogno di ferie.