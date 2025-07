Serata speciale per Simone Inzaghi, che ieri ha trovato la sua rivincita contro Pep Guardiola estromettendo il Manchester City dal Mondiale per Club e portando l'Al Hilal ai quarti di finale. A fine partita, l'ex tecnico dell'Inter ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di DAZN: "Sento una grandissima soddisfazione, bravi i ragazzi che hanno fatto una partita storica contro un grandissimo avversario, lo abbiamo meritato per il cuore che abbiamo messo. Sono molto contento per i tifosi, per la società che è sempre qui con noi, e per i ragazzi. Avevamo tante assenze e difficoltà, ma sono stati grandi".