Contrariamente a quanto accaduto un anno fa con gli approcci del Bayern Monaco, Hakan Calhanoglu sembra oggi incoraggiare i rumors su una sua partenza ed è proprio questo ad aumentare i fastidi nel mondo Inter, come riporta oggi il Corriere della Sera.

Non è però arrivata alcuna proposta sul tavolo e il prezzo minimo per il regista è di 25 milioni. Il club turco sta prendendo tempo, concentrato sulla questione Osimhen. Dovesse partire Calhanoglu, il sostituto designato sembra Ederson, ma non costa meno di 50 milioni. Profili più agéee come De Paul non trovano il pieno sostegno della proprietà.