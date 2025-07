"La riunione dopo la tempesta", come la Gazzetta dello Sport ha definito il confronto voluto da Cristian Chivu con i suoi giocatori prima di sciogliere le righe pre-vacanze. "Riunione necessaria e doverosa" durante la quale la squadra si è parlata a viso aperto, tirando fuori anche i pensieri meno carini. "Un primo passo per ritrovare il sereno" che però non potrà essere l’unico "perché le ferite del post-Fluminense sono pesanti e andranno curate in profondità".

Lautaro "in testa" e al suo fianco "Marcus Thuram, l’altro pezzo della ThuLa, che nella disfida con Hakan Calhanoglu si è schierato (via social) dalla parte del turco" con un like, "tutt’altro che casuale". Argomenti di cui "si è parlato a fondo: Chivu ha voluto e ottenuto un chiarimento collettivo e non solo tra Thuram e Lautaro" si legge nell'indiscrezione svelata dal quotidiano milanese che parla di un confronto durante il quale diversi senatori hanno detto la propria, con l'intento di confrontarsi per superare questo momento delicato e ricominciare. "Le vacanze aiuteranno a chiarire meglio le idee e a riposare nervi e muscoli, ma intanto è stata apprezzata l’autorità di Chivu, che servirà quando ci si ritroverà ad Appiano. Quanto e come la ThuLa sarà connessa come nei tempi migliori in campo si vedrà presto, intanto un primo mattoncino per ripartire nel migliore dei modi è stato messo: l’Inter considera, infatti, la riunione molto costruttiva".