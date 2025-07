Intervistato da Sky Sport, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti è stato chiamato a rispondere su quanto accaduto in casa Inter nel post eliminazione dal Mondiale per Club con lo sfogo di Lautaro e la reazione di Calhanoglu: "Io non lo so, le dinamiche interne le sanno solo loro. Però esponendosi in questo modo, magari non era il momento giusto".

È un episodio pesante?

"Eh sì. Esprimendoti in un certo modo… Poi non so che rapporto avessero loro due però penso che sì forse è giusto dividersi. Non è facile ripartire da questo episodio".

Sono effetti collaterali della finale di Champions?

"No, non penso perché questo era un altro campionato, un po’ più formativo".

Quando parla il capitano il peso specifico è più intenso?

"Anche perché non ha parlato, in questo caso, solo il capitano, ma anche il presidente. Perciò quando si mettono tutti insieme è difficile da risolvere. Non è bello per la gente dell’Inter".