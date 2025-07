Continuano le voci che vedono il figlio d'arte Aleksandar Stanković al centro dei pensieri del Club Brugge, club che avrebbe messo il centrocampista dell'Inter reduce dal prestito al Lucerna. Il classe 2005 avrebbe stregato i belgi che secondo quanto spiegato da Matteo Moretto sarebbero pronti all'accelerata per portare l'ex capitano dell'Inter Primavera a corte di Nicky Hayen.

Sono previsti contatti nei prossimi giorni tra le parti per impostare il trasferimento a titolo definitivo, ma stando alle parole di Moretto l’affare si concluderà solo inserendo una clausola di diritto di recompra in favore dell'Inter.

