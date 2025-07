Fase di stallo nella trattativa tra Comune di Milano da una parte, Inter e Milan dall'altra, in merito alla questione San Siro. Come riporta il Corriere della Sera, Palazzo Marino chiede che le società calcistiche siano presenti nell'operazione, non solo le proprietà, dato che la legge sugli stadi favorisce le società, non le proprietà. Questo anche per evitare che le proprietà, dopo aver acquistato i terreni, possano distinteressarsi all'idea del nuovo stadio.

Un'altra richiesta è quella di conoscere i titolari effettivi dell'operazione, con una clausola che non preveda i diritti edificatori finché non ci sarà il piano attuativo. Nonostante tutto, dalle due società trapela un cauto ottimismo e la certezza di chiudere la prima tranche di trattativa entro pochi giorni. A loro volta, però, i club chiedono garanzie qualora i permessi per costruire non dovessero arrivare in tempo.