C'è delusione ma anche fiducia nelle parole di Cristian Chivu ai microfoni di InterTV dopo la cocente sconfitta contro il Fluminense che ha decretato l'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club: "Un approccio sbagliato che poi ci ha condizionato per tutta la gara. Anche rimanendo sullo 0-0 le difficoltà sarebbero state le stesse, il loro piano di gioco era un blocco basso con ripartenza. Poi dopo essere andati sotto al 3' a causa dei tanti errori, abbiamo perso lucidità e abbiamo avuto frenesia nel cercare di aprire quel blocco basso. La situazione era più semplice ma siamo stati presuntuosi a forzare il blocco basso con il palleggio. Però non siamo stati lucidi, anche le energie fisiche sono mancate dopo una stagione lunga. Nel finale abbiamo anche preso un palo, una traversa, c'è stata l'occasione di Stefan (De Vrij, ndr) su assist di Lautaro, ma sono statistiche che contano poco. Abbiamo perso, bisogna accettarlo e ripartire dalle cose buone di questa tournée, come il fatto che con uno staff nuovo abbiamo avuto l'occasione di stare insieme, di conoscerci, di capirci a vicenda. Ora bisogna preparare al meglio la nuova stagione".

Qual è il messaggio alla squadra e ai tifosi dell'Inter?

"Il messaggio è che bisogna riposare ma non dimenticarsi che questa squadra, quando sta bene fisicamente e mentalmente, è ancora competitiva. Il messaggio è che i giovani venuti con sono stati competitivi, si sono calati subito nella realtà dell'Inter. I nuovi arrivati hanno capito anche loro cosa vuol dire giocare in una squadra che ha grandi ambizioni".