In Turchia si continua a parlare di Hakan Calhanoglu. Il regista turco non ha disputato nemmeno 1' per via di un infortunio al polpaccio destro. Sabato, si legge su Tuttosport, è volato in patria per un matrimonio e da domenica è al mare con la famiglia insieme all'ex Sassuolo, Ayhan, oggi difensore del Galatasaray.

I media turchi sono certi che Calhanoglu voglia il Galatasaray. Ma il club turco ha i suoi tempi e l'obiettivo primario resta Osimhen: almeno fino al 15 luglio, quando scadrà la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, concentrerà le sue energie economiche sul nigeriano. L'intesa di massima sull'ingaggio con Calhanoglu, però, c'è già: 10 milioni netti a stagione. Per il cartellino, però, il Galatasaray ragione su cifre attorno ai 15 milioni, l'Inter ne vorrebbe 25-30. Luglio può essere il mese decisivo.