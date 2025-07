Per cancellare un 2025 al di sotto delle aspettative, l'Inter si tuffa nel mercato, con diversi colpi sia in entrata che in uscita. Per i bookmaker sono molti i nomi accostati al club nerazzurro, a cominciare da Giovanni Leoni e Rasmus Hojlund: come riporta Agipronews, vale 1,40 su Snai il passaggio a Milano del difensore del Parma, mentre si sale a 2 per l'arrivo dell'attaccante del Manchester United.

Per l'attacco, sembra vicino anche Santiago Castro, reduce da una buona stagione con la maglia del Bologna: opzione in lavagna a 3, mentre si passa a 3,50 per il fantasista del Como Nico Paz. Tornando in casa Bologna, si guarda anche agli altri reparti: per la difesa, si punta a Sam Beukema (a 4), mentre aumenta a 5 la giocata per Jhon Lucumì, stessa quota per il centrocampista Dan Ndoye. Più lontani, entrambi a 7,50, Lorenzo Pellegrini della Roma e un altro ex Bologna, Joshua Zirkzee.