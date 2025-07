Goliardia post-eliminazione dell'Inter durata poco per tifosi della Juventus. La squadra di Tudor spreca e alla fine non regge al Real Madrid di Alonso che al 54esimo trova il gol dell'1-0 firmato da Garcia. Rete che vale la vittoria alla squadra madrilena che si prende la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale per Club. Sorte amara per le italiane in questi ottavi, anche la Juve si ferma alla prima prova della fase a eliminazione diretta e torna in Italia.