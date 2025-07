A margine della presentazione del pallone della stagione 2025-2026 della Serie C, col quale giocherà anche l'Inter Under 23, Matteo Marani, presidente della Lega Pro, parla ai cronisti presenti dei preparativi per l'inizio della prossima stagione: "’estate per noi è un periodo complesso, segnato da processi federali: iscrizioni, esclusioni, ripescaggi... Ci auguriamo entro fine luglio di avere organici definitivi per poter stilare il calendario e iniziare a preparare concretamente la stagione. Il bello del calcio, alla fine, è che si gioca. C’è passione, emozione. E i tifosi stanno aspettando. Sono settimane di apparente pausa, ma il calcio non si ferma mai. Si riparte il 22 agosto, data stabilita dal Consiglio Direttivo".

In arrivo grandi piazze come Livorno, Siracusa e anche Salerno.

"Assolutamente. Abbiamo piazze importanti, con grande tradizione e tifoseria. Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione tra Lega e club, abbiamo dato visibilità al campionato.