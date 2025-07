Intervenuto al podcast ‘Koolcast Sport’, l'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza al Napoli, squadra con la quale si è laureato campione d'Italia, Romelu Lukaku ha parlato della stagione passata sotto l'ombra del Vesuvio, tornando anche sul match di ritorno con l'Inter svelando alcune parole di Antonio Conte rivolte alla squadra durante l'intervallo.

"Il pari con l’Inter ci stava stretto: avremmo meritato di vincere - ha premesso il belga -. Ma ci fece capire che eravamo alla pari. Conte rientrò negli spogliatoi e ci disse 'Ragazzi, crediamoci'. Tutti sono stati importanti. McTominay, Anguissa, Lobotka, Politano correva per due, Neres…per me David è il vero fenomeno della squadra. Ti punta e ti lascia sempre sul posto. Conte si è adattato a noi e noi a lui. Ha studiato molto e sul campo si è visto. Potevamo cominciare in un modo la partita e poi finire diversamente perché eravamo preparati. Sapevamo cosa fare, dove essere".