L'Atletico Madrid vuole fortemente Davide Frattesi. La notizia arriva da Sky Sport, secondo cui i colchoneros insistono per portare in Spagna il centrocampista dell'Inter e della nazionale italiana, reduce da due stagioni in nerazzurro e rientrato dagli Stati Uniti senza mettere piede in campo nel Mondiale per club.

L'Inter, sempre secondo quanto si legge sul sito di Sky Sport, avrebbe voluto nell'operazione Giuliano Simeone, ma dalla capitale spagnola è arrivato un secco "no" e quindi si continuerà a trattare su basi economiche. Sempre qualora il club nerazzurro dovesse effettivamente aprire alla cessione del proprio giocatore.