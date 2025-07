Presente nel salotto di DAZN, l'ex centrocampista nerazzurro Hernanes ha commentato il ko incassato dall'Inter contro il Fluminense, valso alla squadra di Chivu l'eliminazione dal Mondiale per Club: "Mi trattengo un po' per non essere troppo negativo, perché ci sono troppe cose da dire - ha premesso il Profeta -. Ne dico una che mi ha fatto stupire ad inizio partita. Parlo di questo gioco dei retropassaggi verso il portiere, che in generale non mi aveva mai convinto. Sommer però era stato generalmente sempre attento ai palloni che giocava. Stavolta al primo passaggio era stato impreciso ed è stato un primo segnale che non stesse andando come doveva".

Sull'approccio alla gara:

"Si vede che è stato sbagliato dal primo gol subito dall'Inter: la squadra non combatte. Uno guarda, Sommer in area piccola non esce. L'atteggiamento del corpo dice molto".