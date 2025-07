Nella sala Paolo Rossi della sede FIGC a Roma è andata in scena la presentazione degli organici nazionali di arbitri, assistenti, video match official e osservatori per la prossima stagione sportiva. Questo è un po’ l’ultimo giorno di scuola e il primo giorno della nuova stagione”, ha detto sorridendo il presidente dell’AIA Antonio Zappi prima di comunicare la riduzione dell’organico della CAN, che su proposta del designatore Gianluca Rocchi passerà dai 47 arbitri dello scorso anno a 42, con il numero degli assistenti che scenderà a sua volta da 84 a 76 (saranno 24 i VMO).

“La CAN dimagrisce - ha sottolineato Zappi, intervenuto in conferenza stampa con i vice presidenti Francesco Massini e Michele Affinito, come riportato nella nota della FIGC - e lo fa perché prima non c'era una turnazione utile e questo penalizzava la crescita dei giovani”. Il numero uno dell’Associazione Italiana Arbitri ha quindi ufficializzato i nomi dei cinque direttori di gara promossi in CAN: Claudio Allegretta (Sez. Molfetta), Andrea Calzavara (Sez. Varese), Giuseppe Mucera (Sez. Palermo), Niccolò Turrini (Sez. Firenze) e Andrea Zanotti (Sez. Rimini). Sette gli assistenti che salgono in CAN, 10 gli arbitri dismessi che potranno avvalersi di un riconoscimento economico per il servizio reso al mondo del calcio: “Dietro a ogni arbitro c'è una storia, c'è un percorso, ci sono sogni e sacrifici fatti per arrivare a un livello di vertice. L’AIA e la FIGC si sono impegnate a non lasciare solo chi esce dal campo di gioco, con un trattamento già approvato dal consiglio federale di nome TFA”.