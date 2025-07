Il botta e risposta tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu continua a far discutere, ma anche a generare delle reazioni. Alcune, quelle che arrivano sui social, impossibili da non notare: al lungo post del turco pubblicato su Instagram (RILEGGI QUI) sono infatti arrivati i like di un fresco ex nerazzurro come Marko Arnautovic ma anche (e soprattutto) di un attuale giocatore dell'Inter, ovvero Marcus Thuram, e di Gaia Lucariello, moglie dell'ex allenatore interista Simone Inzaghi.

Nomi non causuali e mosse social che rischiano di agitare ancora di più le acque, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Tikus e il suo capitano e compagno di reparto.